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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Ионикос
Левадиакос - Ионикос: обзор матча 28 декабря 2022
Левадиакос
28.12.2022, среда, 18:00
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
31'
К. Думциос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Ионикос
Замена
Т. Цириготис
️️️️
К. Думциос
90'
Желтая карточка
Ф. Цимопулос
83'
73'
Вторая желтая
Р. Чибса
70'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Н. Иоаннидис
Замена
Ж. Торо
️️️️
Г. Никас
62'
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
Д. Константинидис
62'
46'
Замена
З. Машаш
️️️️
Ф. Антуньес
45'
+4
Желтая карточка
А. Аосман
Желтая карточка
М. Вихос
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Р. Чибса
45'
Желтая карточка
Г. Мигас
34'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
ГОЛ! 1:0!
К. Думциос
Пас отдал
А. Мейя
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
8
Георгиос Никас
ЦП
3
Мариос Вихос
ЦП
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
30
Георгиос Христодулис
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
23
Христос Иоаннидис
ОП
21
Василиос Погосян
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
2-3-2-3
97
Стоянович
32
Константинидис
4
Хэммонд
8
Никас
3
Вихос
19
Цапрас
77
Вракас
27
Моутинью
7
Думциос
29
Баанак
12
Мейя
2-4-2-2
1
Хутесиотис
66
Сакич
33
Соуза
15
Ромао
13
Чибса
6
Антуньес
22
Мигас
15
Аосман
7
Фадига
29
Иоаннидис
17
Ловера
32
Константинидис
22
Цимопулос
22
Цимопулос
32
Константинидис
8
Никас
44
Торо
44
Торо
8
Никас
7
Думциос
13
Цириготис
13
Цириготис
7
Думциос
29
Иоаннидис
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
29
Иоаннидис
6
Антуньес
29
Машаш
29
Машаш
6
Антуньес
Остались в запасе
Левадиакос
Ионикос
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
9
Адриан Петре
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
1
Армандо Перллеши
ВР
30
Георгиос Христодулис
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ОП
21
Василиос Погосян
ОП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
44
Матей Маркович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЦП
9
Адриан Петре
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
30
Георгиос Христодулис
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ОП
21
Василиос Погосян
ОП
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Левадиакос - Ионикос
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
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