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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС Ламия
Ионикос - ПАС Ламия: обзор матча 08 октября 2022
Ионикос
08.10.2022, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
47'
В. Манцис
8'
Т. Де Винсенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ПАС Ламия
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
А. Аосман
87'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Г. Мигас
87'
81'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Желтая карточка
В. Манцис
81'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
77'
76'
Замена
П. Якумакис
️️️️
С. Цилулис
75'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Р. Боаки
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Б. Фадига
71'
66'
Замена
G. Marmentini
️️️️
С. Ашковски
66'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Т. Де Винсенти
64'
Желтая карточка
Д. Адеджо
63'
Желтая карточка
С. Ашковски
Замена
Себа
️️️️
Х. Элефтериадис
63'
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
59'
50'
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
ГОЛ! 1:1!
В. Манцис
Пас отдал
Х. Альберто Каньяс
47'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Де Винсенти
Пас отдал
С. Ашковски
Желтая карточка
Г. Валерианос
7'
7'
Желтая карточка
С. Цилулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
ПАС Ламия
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
1-3-3-4
15
Валерианос
15
Ромао
6
Антуньес
22
Мигас
20
Элефтериадис
7
Фадига
15
Аосман
14
Манцис
17
Ловера
87
Каньяс
1
Хутесиотис
3-2-1-4
31
Шаранов
4
Адеджо
2
Симон
11
Ашковски
13
Генцоглу
14
Сливка
23
Цилулис
30
Де Винсенти
8
Цандарис
4
Горанов
22
Боаки
22
Мигас
66
Сакич
66
Сакич
22
Мигас
7
Фадига
10
Мендоса
10
Мендоса
7
Фадига
15
Аосман
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
15
Аосман
20
Элефтериадис
92
Себа
92
Себа
20
Элефтериадис
30
Де Винсенти
16
Бехарано
16
Бехарано
30
Де Винсенти
11
Ашковски
19
19
11
Ашковски
23
Цилулис
8
Якумакис
8
Якумакис
23
Цилулис
22
Боаки
9
Манусос
9
Манусос
22
Боаки
Остались в запасе
Ионикос
ПАС Ламия
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
Остались в запасе
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Ионикос - ПАС Ламия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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