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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Ионикос
ПАОК - Ионикос: обзор матча 05 марта 2023
ПАОК
05.03.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 25 тур
6 : 0
Завершен
Ионикос
2'
А. Ромао (АГ)
28'
Брэндон
30'
А. Живкович
54'
Т. Кедзиора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Ионикос
77'
Замена
D. Manos
️️️️
В. Манцис
77'
Замена
В. Погосян
️️️️
М. Ловера
Замена
А. Рикарду
️️️️
А. Живкович
76'
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
59'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Д. Аугусто
58'
ГОЛ! 4:0!
Т. Кедзиора
Пас отдал
Х. Нарей
54'
49'
Вторая желтая
З. Машаш
46'
Замена
Р. Чибса
️️️️
F. Antunes
44'
Желтая карточка
З. Машаш
33'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 3:0!
А. Живкович
Пас отдал
Х. Нарей
30'
ГОЛ! 2:0!
Брэндон
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ромао
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Ионикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
37
Насберг
94
Кедзиора
26
Дантас
8
Аугусто
14
Живкович
45
Константелиас
7
Нарей
23
Брэндон
3-4-3
1
Хутесиотис
19
Чигринский
20
33
Соуза
29
Машаш
8
15
Ромао
87
Каньяс
92
Себа
17
Ловера
14
Манцис
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
8
Аугусто
14
Живкович
31
Рикарду
31
Рикарду
14
Живкович
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
17
Ловера
21
Погосян
21
Погосян
17
Ловера
8
13
Чибса
13
Чибса
8
14
Манцис
9
9
14
Манцис
Остались в запасе
ПАОК
Ионикос
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАОК - Ионикос
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
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