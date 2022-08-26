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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Левадиакос
Ионикос - Левадиакос: обзор матча 26 августа 2022
Ионикос
26.08.2022, пятница, 21:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Левадиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Левадиакос
Желтая карточка
Г. Мигас
83'
Желтая карточка
А. Ромао
72'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Н. Иоаннидис
67'
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Мендоса
66'
Замена
F. Milo
️️️️
З. Машаш
66'
Желтая карточка
Ф. Антуньес
55'
46'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Т. Моутинью
45'
+2
Желтая карточка
Т. Моутинью
30'
Желтая карточка
Г. Вракас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
10
Хавьер Мендоса
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Левадиакос
7
Константинос Думциос
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
77
Антони Бельмон
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
23
Христос Иоаннидис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Левадиакос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
2-3-2-4
19
Чигринский
15
Валерианос
22
Мигас
15
Ромао
6
Антуньес
10
Мендоса
15
Аосман
14
Манцис
1
Хутесиотис
29
Машаш
29
Иоаннидис
5
77
Вракас
32
Константинидис
27
Моутинью
12
Мейя
77
Бельмон
29
Машаш
25
25
29
Машаш
29
Иоаннидис
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
29
Иоаннидис
10
Мендоса
17
Ловера
17
Ловера
10
Мендоса
27
Моутинью
25
Луалуа
25
Луалуа
27
Моутинью
Остались в запасе
Ионикос
Левадиакос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
92
Michal Škvarka
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
92
Michal Škvarka
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Ионикос - Левадиакос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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