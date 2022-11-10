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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАОК
Ионикос - ПАОК: обзор матча 10 ноября 2022
Ионикос
10.11.2022, четверг, 22:30
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 3
Завершен
ПАОК
27'
Ф. Соареш
34'
Н. Оливейра
57'
Д. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ПАОК
Желтая карточка
З. Машаш
90'
+5
85'
Замена
Н. Куальята
️️️️
А. Живкович
Замена
Р. Чибса
️️️️
Себа
84'
Замена
З. Машаш
️️️️
Б. Фадига
83'
76'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Д. Аугусто
71'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Ф. Соареш
71'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
Х. Элефтериадис
69'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
М. Ловера
69'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
А. Ромао
69'
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Аугусто
Пас отдал
А. Живкович
Желтая карточка
А. Ромао
39'
34'
ГОЛ! 0:2!
Н. Оливейра
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Соареш
Пас отдал
Р. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
3-2-2-4
19
Чигринский
33
Соуза
66
Сакич
22
Мигас
15
Ромао
20
Элефтериадис
7
Фадига
1
Хутесиотис
14
Манцис
17
Ловера
92
Себа
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
15
Ингасон
37
Насберг
55
Соареш
22
Шваб
8
Аугусто
14
Живкович
22
Соареш
45
Константелиас
7
Оливейра
15
Ромао
87
Каньяс
87
Каньяс
15
Ромао
92
Себа
13
Чибса
13
Чибса
92
Себа
17
Ловера
10
Мендоса
10
Мендоса
17
Ловера
7
Фадига
29
Машаш
29
Машаш
7
Фадига
20
Элефтериадис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
20
Элефтериадис
22
Соареш
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
22
Соареш
8
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
8
Аугусто
14
Живкович
10
Куальята
10
Куальята
14
Живкович
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
Остались в запасе
Ионикос
ПАОК
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
18
Панайотис Панайоту
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
31
Андре Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Ионикос - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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