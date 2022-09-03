Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Ионикос
Олимпиакос - Ионикос: обзор матча 03 сентября 2022
Олимпиакос
03.09.2022, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ионикос
17'
А. Бухалакис
45'
П. Бьель
90+5'
Л. Ранджелович (П)
49'
Х. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Ионикос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Ранджелович
90'
+5
83'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
В. Манцис
82'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
F. Milo
Замена
Я. М'Вила
️️️️
П. Бьель
75'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
К. де ла Фуэнте
75'
Замена
П. Рецос
️️️️
Пипа
66'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
66'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Х. У-Джо
60'
49'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мендоса
46'
Замена
З. Машаш
️️️️
Б. Фадига
ГОЛ! 2:0!
П. Бьель
Пас отдал
Х. У-Джо
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Бухалакис
Пас отдал
П. Бьель
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
4
Константинос Цириготис
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-2-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
44
Манолас
27
Ба
2
Пипа
16
Ин Бом
41
Бухалакис
23
де ла Фуэнте
16
Бьель
7
Масурас
16
У-Джо
3-3-3-2
15
Валерианос
25
19
Чигринский
22
Мигас
15
Ромао
6
Антуньес
7
Фадига
15
Аосман
10
Мендоса
14
Манцис
1
Хутесиотис
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
2
Пипа
45
Рецос
45
Рецос
2
Пипа
16
Бьель
6
М'Вила
6
М'Вила
16
Бьель
23
де ла Фуэнте
10
Родригеш
10
Родригеш
23
де ла Фуэнте
16
У-Джо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
16
У-Джо
7
Фадига
29
Машаш
29
Машаш
7
Фадига
25
87
Каньяс
87
Каньяс
25
14
Манцис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Манцис
Остались в запасе
Олимпиакос
Ионикос
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Олимпиакос - Ионикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Ионикос
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+