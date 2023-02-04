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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Арис
Ионикос - Арис: обзор матча 04 февраля 2023
Ионикос
04.02.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Арис
61'
М. Ловера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Арис
Замена
З. Машаш
️️️️
Себа
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
J. Cabral
️️️️
Б. Фадига
86'
Замена
Р. Бухенна
️️️️
Э. Сакич
86'
78'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Одубайо
78'
Замена
С. М'Баката
️️️️
Б. Дабо
78'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Х. Итурбе
Замена
D. Manos
️️️️
В. Манцис
70'
Замена
F. Antunes
️️️️
М. Ловера
70'
Желтая карточка
Себа
68'
66'
Замена
А. Камара
️️️️
Б. Мазику
Желтая карточка
В. Манцис
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ловера
61'
59'
Желтая карточка
Хулиан
11'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ш. Дукур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-1-3
1
Хутесиотис
19
Чигринский
15
Валерианос
66
Сакич
22
Мигас
15
Ромао
87
Каньяс
7
Фадига
92
Себа
17
Ловера
14
Манцис
3-3-2-1-1
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
28
Одубайо
8
Дукур
18
Мазику
6
Дабо
16
Дарида
11
Итурбе
45
Грэй
66
Сакич
5
Бухенна
5
Бухенна
66
Сакич
17
Ловера
8
8
17
Ловера
92
Себа
29
Машаш
29
Машаш
92
Себа
14
Манцис
9
9
14
Манцис
7
Фадига
26
26
7
Фадига
6
Дабо
22
М'Баката
22
М'Баката
6
Дабо
28
Одубайо
10
Рупп
10
Рупп
28
Одубайо
8
Дукур
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Дукур
11
Итурбе
64
Камашу
64
Камашу
11
Итурбе
18
Мазику
33
Камара
33
Камара
18
Мазику
Остались в запасе
Ионикос
Арис
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ионикос - Арис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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