Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

31 октября 2025 9:38
Ливерпуль - Астон Вилла
01 нояб. 2025, суббота 23:00 | Англия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку

1 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче десятого тура АПЛ. Обе команды имеют по 15 очков и стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, но подходят к игре в разном эмоциональном состоянии: хозяева переживают спад, а гости набрали отличную форму.

«Ливерпуль»

Команда находится в непростом отрезке – четыре поражения подряд в АПЛ и вылет из Кубка лиги после 0:3 от «Кристал Пэлас». При этом в атаке клуб по-прежнему стабилен: «Ливерпуль» забивает уже 18 матчей подряд, но слабо играет в обороне – 11 пропущенных мячей за пять последних встреч.На «Энфилде» хозяева стараются действовать агрессивно, создают много моментов и держат высокий темп, но нестабильность в защите и ошибки при стандартах мешают им набирать очки.

«Астон Вилла»

Команда демонстрирует уверенную форму и выиграла четыре последних матча подряд. Победа над «Манчестер Сити» (1:0) стала заявлением о серьeзных амбициях.В последних пяти встречах «Астон Вилла» забила восемь мячей и пропустила лишь четыре. Коллектив уверенно контролирует центр поля и грамотно обороняется, особенно против соперников, делающих ставку на владение мячом. При этом гости забивают в девяти матчах подряд, что подтверждает стабильность их нападения.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 18 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено за 5 игр

«Астон Вилла»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Личные встречи
58% (19)
21% (7)
21% (7)
64
Забитых мячей
42
1.94
В среднем за матч
1.27
6:0
Крупнейшая победа
7:2
Самый результативный матч:  7:2
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Астон Вилла
2 : 2
19.02.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
2 : 0
09.11.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
3 : 3
13.05.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.09.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ливерпуль
1 : 1
20.05.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
1 : 3
26.12.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
10.05.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ливерпуль
1 : 0
11.12.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2 : 1
10.04.2021
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
1 : 4
08.01.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7 : 2
04.10.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
2 : 0
05.07.2020
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Астон Вилла
5 : 0
17.12.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
1 : 2
02.11.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
0 : 6
14.02.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
3 : 2
26.09.2015
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/2 финала
Астон Вилла
2 : 1
19.04.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0 : 2
17.01.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 1
13.09.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ливерпуль
2 : 2
18.01.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 1
24.08.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
1 : 2
31.03.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
1 : 3
15.12.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
1 : 1
07.04.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 2
18.12.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.05.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Ливерпуль
3 : 0
06.12.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 1
29.12.2009
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 3
24.08.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
5 : 0
22.03.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
31.08.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
2 : 2
21.01.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.08.2007
Ливерпуль
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»

На «Энфилде» «Ливерпуль» постарается прервать неудачную серию, но сделать это будет непросто. «Астон Вилла» сейчас организованнее, особенно в обороне, и умеет эффективно контратаковать. Хозяева обязаны идти вперeд, что откроет зоны для быстрых выпадов гостей.Встреча обещает быть результативной – обе команды регулярно забивают и допускают ошибки сзади. Однако «Астон Вилла» выглядит собраннее, поэтому даже на выезде способна увезти очки.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.83
  • Фора Астон Виллы (+1) – коэффициент 1.92

1.83
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Ливерпуль
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
01.11.2025
16:30
2.00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Колос - Александрия
Победа «Колоса»
01.11.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе - Генчлербирлиги
Победа «Гезтепе»
01.11.2025
17:30
1.90
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 