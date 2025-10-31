1 ноября на «Энфилде» «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче десятого тура АПЛ. Обе команды имеют по 15 очков и стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, но подходят к игре в разном эмоциональном состоянии: хозяева переживают спад, а гости набрали отличную форму.

«Ливерпуль»

Команда находится в непростом отрезке – четыре поражения подряд в АПЛ и вылет из Кубка лиги после 0:3 от «Кристал Пэлас». При этом в атаке клуб по-прежнему стабилен: «Ливерпуль» забивает уже 18 матчей подряд, но слабо играет в обороне – 11 пропущенных мячей за пять последних встреч.На «Энфилде» хозяева стараются действовать агрессивно, создают много моментов и держат высокий темп, но нестабильность в защите и ошибки при стандартах мешают им набирать очки.

«Астон Вилла»

Команда демонстрирует уверенную форму и выиграла четыре последних матча подряд. Победа над «Манчестер Сити» (1:0) стала заявлением о серьeзных амбициях.В последних пяти встречах «Астон Вилла» забила восемь мячей и пропустила лишь четыре. Коллектив уверенно контролирует центр поля и грамотно обороняется, особенно против соперников, делающих ставку на владение мячом. При этом гости забивают в девяти матчах подряд, что подтверждает стабильность их нападения.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 18 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 2.20 пропущено за 5 игр

«Астон Вилла»

Победы в 4 последних матчах

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла»

На «Энфилде» «Ливерпуль» постарается прервать неудачную серию, но сделать это будет непросто. «Астон Вилла» сейчас организованнее, особенно в обороне, и умеет эффективно контратаковать. Хозяева обязаны идти вперeд, что откроет зоны для быстрых выпадов гостей.Встреча обещает быть результативной – обе команды регулярно забивают и допускают ошибки сзади. Однако «Астон Вилла» выглядит собраннее, поэтому даже на выезде способна увезти очки.

Рекомендованные ставки