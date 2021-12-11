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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 11 декабря 2021
Ливерпуль
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
67'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
88'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
84'
74'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Рэмзи
69'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Э. Янг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
67'
Замена
Д. Жота
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
58'
57'
Замена
М. Сансон
️️️️
М. Накамба
24'
Желтая карточка
О. Уоткинс
19'
Желтая карточка
М. Накамба
Желтая карточка
В. ван Дейк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Салах
3-4-1-1-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
12
Луис
15
Янг
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
6
Накамба
8
Сансон
8
Сансон
6
Накамба
41
Рэмзи
28
Ингс
28
Ингс
41
Рэмзи
15
Янг
10
Буэндия
10
Буэндия
15
Янг
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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