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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 14 февраля 2016
Астон Вилла
14.02.2016, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 6
Завершен
Ливерпуль
16'
Д. Старридж
25'
Д. Милнер
58'
Э. Джан
63'
Д. Ориги
65'
Н. Клайн
71'
К. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Замена
А. Хаттон
️️️️
М. Ричардс
85'
84'
Желтая карточка
К. Стюарт
Желтая карточка
Ж. Верету
77'
74'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
71'
ГОЛ! 0:6!
К. Туре
Пас отдал
Д. Хендерсон
66'
Замена
К. Стюарт
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Д. Лайден
️️️️
Л. Бакуна
66'
Желтая карточка
Э. Вествуд
65'
65'
ГОЛ! 0:5!
Н. Клайн
63'
ГОЛ! 0:4!
Д. Ориги
Пас отдал
Ф. Коутиньо
62'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
Замена
С. Синклейр
️️️️
Г. Агбонлахор
58'
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джан
Пас отдал
Р. Фирмино
Желтая карточка
Л. Бакуна
42'
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милнер
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
31
Банн
26
Сиссоко
5
Окоре
15
Лескотт
4
Ричардс
8
Вествуд
5
Гуйе
10
Хиль
17
Верету
10
Бакуна
11
Агбонлахор
4-1-2-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
12
Сахо
2
Туре
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
10
Бакуна
19
Лайден
19
Лайден
10
Бакуна
4
Ричардс
21
Хаттон
21
Хаттон
4
Ричардс
11
Агбонлахор
7
Синклейр
7
Синклейр
11
Агбонлахор
11
Коутиньо
6
Стюарт
6
Стюарт
11
Коутиньо
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
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