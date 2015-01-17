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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 17 января 2015
Астон Вилла
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
24'
Ф. Борини
79'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
85'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Стерлинг
81'
Желтая карточка
Р. Ламберт
79'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
Р. Стерлинг
71'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Морено
71'
Замена
Х. Энрике
️️️️
Ф. Борини
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Клеверли
59'
Замена
К. Хиль
️️️️
Э. Вествуд
59'
Желтая карточка
Ж. Окоре
52'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Борини
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
5
Окоре
17
Бэйкер
21
Хаттон
8
Вествуд
15
Санчес
8
Клеверли
18
Делф
20
Бентеке
11
Агбонлахор
3-1-2-2-2
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
14
Хендерсон
6
Лейва
11
Коутиньо
19
Стерлинг
16
Борини
8
Маркович
8
Вествуд
10
Хиль
10
Хиль
8
Вествуд
8
Клеверли
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Клеверли
16
Борини
21
Энрике
21
Энрике
16
Борини
19
Стерлинг
33
Айб
33
Айб
19
Стерлинг
5
Морено
17
Ламберт
17
Ламберт
5
Морено
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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