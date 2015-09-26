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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 26 сентября 2015
Ливерпуль
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
2'
Д. Милнер
59'
Д. Старридж
67'
Д. Старридж
66'
Р. Жестеде
71'
Р. Жестеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Старридж
90'
+4
71'
ГОЛ! 3:2!
Р. Жестеде
Пас отдал
Ж. Амави
69'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Грилиш
ГОЛ! 3:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
67'
66'
ГОЛ! 2:1!
Р. Жестеде
Пас отдал
А. Хаттон
60'
Замена
Ж. Верету
️️️️
К. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Милнер
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Милнер
Пас отдал
Ф. Коутиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Миньоле
5
Морено
37
Шкртел
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
11
Коутиньо
28
Ингс
15
Старридж
4-2-2-1-1
1
Гьюзан
4
Ричардс
21
Хаттон
15
Лескотт
23
Амави
8
Вествуд
5
Гуйе
15
Санчес
7
Синклейр
10
Грилиш
39
Жестеде
15
Старридж
7
Аллен
7
Аллен
15
Старридж
15
Санчес
17
Верету
17
Верету
15
Санчес
10
Грилиш
24
Траоре
24
Траоре
10
Грилиш
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 23:20)
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