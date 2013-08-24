Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 24 августа 2013
Астон Вилла
24.08.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
21'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
89'
Желтая карточка
Л. Лейва
83'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Э. Вествуд
83'
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Вайманн
73'
69'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Я. Аспас
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
М. Лоутон
65'
Желтая карточка
М. Лоутон
62'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Ф. Делф
40'
29'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
А. Луна
22'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Х. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
13
Луна
12
Влаар
5
Окоре
38
Лоутон
8
Вествуд
18
Делф
10
Бакуна
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-2-1-1-2
22
Миньоле
8
Джонсон
22
Аггер
2
Туре
21
Энрике
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Аспас
15
Старридж
18
Вайманн
24
Тонев
24
Тонев
18
Вайманн
38
Лоутон
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
38
Лоутон
8
Вествуд
9
Хелениус
9
Хелениус
8
Вествуд
10
Аспас
26
Сиссоко
26
Сиссоко
10
Аспас
11
Коутиньо
7
Аллен
7
Аллен
11
Коутиньо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Астон Вилла
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+