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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 09 ноября 2024
Ливерпуль
09.11.2024, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
20'
Д. Нуньес
84'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Мак Аллистер
87'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
84'
76'
Желтая карточка
Б. Камара
74'
Замена
Б. Камара
️️️️
А. Онана
74'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
65'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
65'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Джонс
65'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
65'
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
45'
+2
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Д. Рэмзи
34'
Желтая карточка
М. Роджерс
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
М. Салах
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
24
Онана
8
Камара
8
Камара
24
Онана
41
Рэмзи
7
МакГинн
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
609
339
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.02
1.5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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