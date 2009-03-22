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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 22 марта 2009
Ливерпуль
22.03.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Астон Вилла
10'
Д. Кейт
34'
А. Риера
41'
С. Джеррард (П)
51'
С. Джеррард
67'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
+3
Желтая карточка
К. Гарднер
+2
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Карью
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
С. Джеррард
Замена
Д. Аггер
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Джеррард
Замена
Б. Гьюзан
️️️️
Н. Рео-Кокер
Красная карточка
Б. Фридель
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Э. Хески
ГОЛ! 4:0!
С. Джеррард
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Л. Янг
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Джеррард
ГОЛ! 2:0!
А. Риера
Пас отдал
П. Рейна
Желтая карточка
С. Джеррард
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
6
Найджел Рео-Кокер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-5-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
37
Шкртел
5
Арбелоа
77
Риера
14
Маскерано
8
Джеррард
3
Алонсо
7
Кейт
9
Торрес
3-2-3-2
24
Фридель
6
Рео-Кокер
3
Куэльяр
33
Дэйвис
36
Янг
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
11
Карью
19
Хески
5
Арбелоа
22
Аггер
22
Аггер
5
Арбелоа
3
Алонсо
6
Лейва
6
Лейва
3
Алонсо
8
Джеррард
89
Н'Гог
89
Н'Гог
8
Джеррард
6
Рео-Кокер
1
Гьюзан
1
Гьюзан
6
Рео-Кокер
11
Карью
8
Гарднер
8
Гарднер
11
Карью
19
Хески
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
19
Хески
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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