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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 20 мая 2023
Ливерпуль
20.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
89'
Р. Фирмино
27'
Д. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Э. Конса
90'
+1
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
89'
87'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
87'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Фабиньо
81'
Желтая карточка
Фабиньо
80'
77'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
72'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
72'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Диас
72'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
66'
65'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
А. Морено
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Джонс
63'
53'
Желтая карточка
Л. Динь
53'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
53'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Бэйли
45'
Желтая карточка
Т. Мингс
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Д. Луис
22'
Пенальти не реализован!
О. Уоткинс
Желтая карточка
И. Конате
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
5
Мингс
15
Конса
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
6
Фабиньо
10
Эллиот
10
Эллиот
6
Фабиньо
21
Джонс
20
Жота
20
Жота
21
Джонс
14
Диас
9
Фирмино
9
Фирмино
14
Диас
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
17
Бэйли
15
Янг
15
Янг
17
Бэйли
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
Алекс Морено
10
Буэндия
10
Буэндия
Алекс Морено
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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