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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 17 декабря 2019
Астон Вилла
17.12.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Ливерпуль
14'
К. Хурихейн
37'
Д. Коджиа
45'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
ГОЛ! 3:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
Хота
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Хурихейн
14'
Начало матча
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Астон Вилла
Ливерпуль
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