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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 03 сентября 2023
Ливерпуль
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
3'
Д. Собослаи
22'
М. Кэш (АГ)
55'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Мак Аллистер
87'
73'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
72'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Луис
Замена
Д. Куанса
️️️️
Т. Александер-Арнольд
71'
65'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
65'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
65'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
55'
26'
Желтая карточка
Б. Камара
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Кэш
22'
19'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Карлос
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
22
Стефан Байчетич
ОП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
3-4-1-1-1
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
12
Луис
18
Тилеманс
18
Тилеманс
12
Луис
Бэйли
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
34
Карлос
17
Бэйли
17
Бэйли
34
Карлос
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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