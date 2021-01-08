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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 08 января 2021
Астон Вилла
08.01.2021, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
41'
Л. Барри
4'
С. Мане
60'
Д. Вейналдум
63'
С. Мане
65'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Замена
Э. Роу
️️️️
Д. Уокер
75'
Замена
С. Свинкелс
️️️️
К. Роу
75'
74'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
74'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
Замена
Х. Линдли
️️️️
Л. Богарде
66'
65'
ГОЛ! 1:4!
М. Салах
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
Х. Сохна
️️️️
А. Райкхи
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
Б. Янг
️️️️
Б. Кризен
61'
61'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Минамино
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
К. Джонс
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Т. Минамино
46'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
44'
Желтая карточка
К. Джонс
ГОЛ! 1:1!
Л. Барри
Пас отдал
К. Роу
41'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
51
Акош Оноди
ВР
24
Доминик Реван
ЦЗ
37
Мунго Бридж
ЦЗ
46
Джейк Уокер
ЦЗ
47
Каллум Роу
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
14
Бен Кризен
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
69
Мамаду Диалла
ЦП
47
Арджан Райкхи
ЦП
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
48
Оливер Зых
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
74
Фрэнки Илинг
ЦЗ
71
Хейден Линдли
ЦП
73
Эдвард Роу
ЦП
45
Майкл Тэйт
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-4-1
51
Оноди
37
Бридж
46
Уокер
47
Роу
24
Реван
20
Кесслер-Хейден
14
Кризен
69
Диалла
47
Райкхи
26
Богарде
11
Барри
2-1-4-3
1
Келлехер
3
Уильямс
46
Уильямс
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
20
Милнер
21
Джонс
10
Салах
18
Минамино
10
Мане
47
Роу
26
Свинкелс
26
Свинкелс
47
Роу
26
Богарде
71
Линдли
71
Линдли
26
Богарде
46
Уокер
73
Роу
73
Роу
46
Уокер
47
Райкхи
25
Сохна
25
Сохна
47
Райкхи
14
Кризен
9
Янг
9
Янг
14
Кризен
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
18
Минамино
10
Шакири
10
Шакири
18
Минамино
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
21
Джонс
9
Фирмино
9
Фирмино
21
Джонс
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
48
Оливер Зых
ВР
45
Майкл Тэйт
ЦП
74
Фрэнки Илинг
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
48
Оливер Зых
ВР
45
Майкл Тэйт
ЦП
74
Фрэнки Илинг
ЦЗ
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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