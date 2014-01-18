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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 18 января 2014
Ливерпуль
18.01.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
45+2'
Д. Старридж
53'
С. Джеррард (П)
25'
А. Вайманн
36'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
88'
Желтая карточка
Л. Бакуна
81'
Замена
А. Луна
️️️️
Р. Бертранд
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Лейва
66'
Травма
Л. Лейва
66'
62'
Замена
Я. Силла
️️️️
К. Эль-Ахмади
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Джеррард
53'
49'
Замена
Г. Холт
️️️️
Г. Агбонлахор
48'
Желтая карточка
Р. Бертранд
48'
Травма
Г. Агбонлахор
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
+2
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Бентеке
Пас отдал
Г. Агбонлахор
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Г. Агбонлахор
20'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
16'
Желтая карточка
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
26
Сиссоко
2
Туре
37
Шкртел
8
Джонсон
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
10
Бакуна
12
Влаар
26
Кларк
5
Бертранд
8
Вествуд
18
Делф
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
Лейва
7
Аллен
7
Аллен
Лейва
5
Бертранд
13
Луна
13
Луна
5
Бертранд
20
Эль-Ахмади
5
Силла
5
Силла
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
27
Холт
27
Холт
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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