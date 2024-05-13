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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 13 мая 2024
Астон Вилла
13.05.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
12'
Ю. Тилеманс
85'
Д. Дуран
88'
Д. Дуран
2'
Э. Мартинес (АГ)
23'
К. Гакпо
48'
Д. Куанса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
ГОЛ! 3:3!
Д. Дуран
Пас отдал
М. Диаби
88'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дуран
Пас отдал
К. Чамберс
85'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Луис
80'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Н. Дзаньоло
79'
76'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
В. Эндо
76'
Замена
К. Джонс
️️️️
Л. Диас
75'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Х. Эллиот
75'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
Желтая карточка
Д. МакГинн
70'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Тилеманс
65'
48'
ГОЛ! 1:3!
Д. Куанса
Пас отдал
Х. Эллиот
38'
Желтая карточка
Х. Эллиот
23'
ГОЛ! 1:2!
К. Гакпо
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
О. Уоткинс
12'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
12
Луис
18
Тилеманс
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
4
Куанса
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
10
Эллиот
18
Гакпо
14
Диас
12
Луис
12
Чамберс
12
Чамберс
12
Луис
18
Тилеманс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Тилеманс
Дзаньоло
22
Дуран
22
Дуран
Дзаньоло
10
Эллиот
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Эллиот
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
3
Эндо
8
Собослаи
8
Собослаи
3
Эндо
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
1
Робин Ольсен
ВР
26
Финли Манро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
26
Финли Манро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
6
Количество передач
383
564
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.36
1.72
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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