«Фрайбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.5

18 октября 2025 12:07
Фрайбург - Айнтрахт
19 окт. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится интересный матч 7 тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахт Ф». Хозяева демонстрируют стабильную игру и надежную оборону, не проигрывая в 4 последних матчах и пропуская всего 0.6 гола за игру в среднем. «Айнтрахт Ф» отличается мощной атакой, забивая 3 гола за последние 5 матчей, но при этом уязвима в обороне, пропуская в среднем 3.4 гола за матч. Матч обещает быть результативным, с преимуществом команды хозяев на своeм поле.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 8 очков после 6 туров и занимает 9 место в турнирной таблице. Главный бомбардир команды Максимилиан Эггештайн забил 2 гола в 9 матчах. Команда демонстрирует сбалансированную игру, забивая в среднем 2.2 гола за последние 5 игр и пропуская лишь 0.6. Фрайбург показывает дисциплину в обороне и высокую реализацию атакующих моментов, что позволяет рассчитывать на уверенную игру на домашнем стадионе.

«Айнтрахт Ф»

«Айнтрахт Ф» имеет 9 очков и находится на 8 месте. Команда забивает в среднем 3 гола за матч последних 5 игр, но пропускает в среднем 3.4. Лучший бомбардир Джан Узун оформил 6 голов в 9 матчах. У гостей ярко выражена атакующая направленность, но слабая оборона делает их уязвимыми, особенно против сбалансированных команд с организованной защитой.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
  • Забивает в среднем 2.2 гола за игру
  • Сильная игра дома

«Айнтрахт Ф»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях
  • Забивает в среднем 3 гола за игру
  • Пропускает в среднем 3.4 гола за игру
  • Уязвима в обороне

Личные встречи
25% (7)
36% (10)
39% (11)
33
Забитых мячей
41
1.18
В среднем за матч
1.46
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
1 : 3
17.05.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
4 : 1
14.01.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
3 : 3
18.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
0 : 0
24.09.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
27.05.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 1
25.01.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 2
10.04.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
0 : 2
21.11.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3 : 1
22.05.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 2
20.01.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.05.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1 : 0
10.11.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
3 : 1
19.01.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0 : 2
25.08.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 1
13.01.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0 : 0
20.08.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
05.03.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1 : 0
01.10.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
4 : 1
31.01.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.08.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 4
16.03.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 1
06.10.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
0 : 0
22.02.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 1
30.09.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2011
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.09.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 1
14.02.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
0 : 2
12.09.2009
Айнтрахт
Показать все

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт Ф»

«Фрайбург» имеет преимущество благодаря стабильной обороне и высокой результативности на домашнем поле. «Айнтрахт Ф» способна создавать моменты, но еe слабая защита делает еe уязвимой. Ожидается результативная игра с победой «Фрайбурга» и возможностью обеих команд отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.5
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

2.50
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Айнтрахт Фрайбург
