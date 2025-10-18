19 октября на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится интересный матч 7 тура Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахт Ф». Хозяева демонстрируют стабильную игру и надежную оборону, не проигрывая в 4 последних матчах и пропуская всего 0.6 гола за игру в среднем. «Айнтрахт Ф» отличается мощной атакой, забивая 3 гола за последние 5 матчей, но при этом уязвима в обороне, пропуская в среднем 3.4 гола за матч. Матч обещает быть результативным, с преимуществом команды хозяев на своeм поле.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 8 очков после 6 туров и занимает 9 место в турнирной таблице. Главный бомбардир команды Максимилиан Эггештайн забил 2 гола в 9 матчах. Команда демонстрирует сбалансированную игру, забивая в среднем 2.2 гола за последние 5 игр и пропуская лишь 0.6. Фрайбург показывает дисциплину в обороне и высокую реализацию атакующих моментов, что позволяет рассчитывать на уверенную игру на домашнем стадионе.

«Айнтрахт Ф»

«Айнтрахт Ф» имеет 9 очков и находится на 8 месте. Команда забивает в среднем 3 гола за матч последних 5 игр, но пропускает в среднем 3.4. Лучший бомбардир Джан Узун оформил 6 голов в 9 матчах. У гостей ярко выражена атакующая направленность, но слабая оборона делает их уязвимыми, особенно против сбалансированных команд с организованной защитой.

Факты о командах

«Фрайбург»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в среднем 2.2 гола за игру

Сильная игра дома

«Айнтрахт Ф»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях

Забивает в среднем 3 гола за игру

Пропускает в среднем 3.4 гола за игру

Уязвима в обороне

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Айнтрахт Ф»

«Фрайбург» имеет преимущество благодаря стабильной обороне и высокой результативности на домашнем поле. «Айнтрахт Ф» способна создавать моменты, но еe слабая защита делает еe уязвимой. Ожидается результативная игра с победой «Фрайбурга» и возможностью обеих команд отличиться.

Рекомендованные ставки: