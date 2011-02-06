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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 06 февраля 2011
Фрайбург
06.02.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Замена
М. Фенин
️️️️
Т. Гекас
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Б. Кёлер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
А. Майер
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Я. Абдессадки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Мартин Фенин
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
23
Муйджа
8
Нику
16
Макиади
23
Флум
6
Абдессадки
10
Розенталь
61
Сиссе
4-5-1
1
Николов
2
Юнг
23
Русс
5
Франц
33
Цавеллас
2
Окс
30
Кайо
14
Майер
27
Швеглер
18
Кёлер
33
Гекас
10
Розенталь
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Розенталь
6
Абдессадки
26
Йендришек
26
Йендришек
6
Абдессадки
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
18
Кёлер
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
18
Кёлер
33
Гекас
20
Фенин
20
Фенин
33
Гекас
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Робин Дутт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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