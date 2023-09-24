Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 24 сентября 2023
Айнтрахт
24.09.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
86'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Желтая карточка
К. Трапп
86'
Желтая карточка
Р. Кох
86'
84'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
84'
Замена
К. Шмидт
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Н. Ферри
️️️️
Ф. Шаиби
80'
Замена
Ф. Макс
️️️️
Н. Нкунку
80'
74'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Доан
74'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
65'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
65'
Замена
М. Гетце
️️️️
Э. Эбимбе
57'
Желтая карточка
В. Пачо
52'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
45'
+2
33'
Желтая карточка
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
27
Нкунку
6
Скири
20
Бута
15
Ларссон
8
Шаиби
29
Эбимбе
22
Мармуш
4-2-3-1
1
Атуболу
17
Кюблер
5
Гульде
3
Линхарт
28
Гинтер
14
Кайтель
8
Эггештайн
20
Доан
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
27
Нкунку
30
Макс
30
Макс
27
Нкунку
29
Эбимбе
27
Гетце
27
Гетце
29
Эбимбе
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
8
Шаиби
19
Ферри
19
Ферри
8
Шаиби
17
Кюблер
4
Шмидт
4
Шмидт
17
Кюблер
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
26
Филипп
26
Филипп
20
Доан
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Флориан Мюллер
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Новости команд
Все
Айнтрахт
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+