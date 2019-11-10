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Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 10 ноября 2019
Фрайбург
10.11.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
77'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Красная карточка
В. Грифо
90'
+10
90'
+6
Красная карточка
Д. Абрахам
90'
+4
Желтая карточка
Д. Абрахам
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Л. Хелер
90'
+4
83'
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Дурм
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
77'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
76'
Желтая карточка
Л. Хелер
74'
67'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Камада
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
В. Грифо
57'
46'
Замена
Д. Кор
️️️️
Г. Пасьенса
45'
Вторая желтая
Ж. Фернандес
26'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
3-3-2-2
1
Флеккен
4
Кох
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
4-2-2-2
1
Реннов
37
Дурм
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
19
Абрахам
97
Соу
6
Фернандес
18
Камада
18
Костич
12
Дост
9
Пасьенса
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
9
Хелер
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
9
Хелер
32
Грифо
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
32
Грифо
9
Пасьенса
31
Кор
31
Кор
9
Пасьенса
18
Камада
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Камада
37
Дурм
19
Силва
19
Силва
37
Дурм
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
1
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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