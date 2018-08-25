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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 25 августа 2018
Фрайбург
25.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
10'
Н. Мюллер
82'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
88'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Гачинович
82'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Де Гузман
73'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Л. Хелер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
73'
69'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Т. Тавата
Замена
М. Терраццино
️️️️
Л. Вальдшмидт
69'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
62'
60'
Желтая карточка
К. Сальседо
49'
Желтая карточка
Н. Мюллер
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-3
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
3
Хайнц
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Гондорф
8
Франтц
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
3-3-2-1-1
1
Реннов
13
Сальседо
26
Н'Дика
17
Тавата
21
Да Коста
6
Торро
15
Виллемс
6
Фернандес
9
Мюллер
8
Гачинович
22
Аллер
7
Вальдшмидт
33
Терраццино
33
Терраццино
7
Вальдшмидт
7
Нидерлехнер
9
Хелер
9
Хелер
7
Нидерлехнер
8
Гачинович
17
Блум
17
Блум
8
Гачинович
9
Мюллер
18
Де Гузман
18
Де Гузман
9
Мюллер
17
Тавата
18
Костич
18
Костич
17
Тавата
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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