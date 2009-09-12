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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 12 сентября 2009
Фрайбург
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
68'
М. Франц
90'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Замена
Н. Петкович
️️️️
С. Тебер
ГОЛ! 0:2!
А. Майер
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
И. Аманатидис
Желтая карточка
М. Франц
Желтая карточка
Крис
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
И. Банович
Желтая карточка
С. Тебер
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
Б. Кёлер
️️️️
З. Байрамович
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 0:1!
М. Франц
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Желтая карточка
И. Банович
Замена
С. Макиади
️️️️
Й. Флум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Феликс Рот
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Айнтрахт
41
Эрман Муратаджич
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
11
Крмас
5
Бучер
22
Ча Ду Ри
23
Шустер
23
Флум
0
Банович
6
Абдессадки
13
Бекманн
0
Идриссу
3-2-3-2
1
Николов
5
Васоски
14
Крис
5
Франц
23
Русс
17
Шпихер
14
Майер
27
Швеглер
8
Байрамович
7
Тебер
18
Аманатидис
0
Банович
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
0
Банович
23
Флум
16
Макиади
16
Макиади
23
Флум
6
Абдессадки
27
Райзингер
27
Райзингер
6
Абдессадки
7
Тебер
8
Петкович
8
Петкович
7
Тебер
8
Байрамович
18
Кёлер
18
Кёлер
8
Байрамович
18
Аманатидис
33
Либеропулос
33
Либеропулос
18
Аманатидис
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
11
Феликс Рот
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Робин Дутт
41
Эрман Муратаджич
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Кайо
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
11
Феликс Рот
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
41
Эрман Муратаджич
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Кайо
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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