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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 14 февраля 2010
Айнтрахт
14.02.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
40'
Б. Кёлер
90'
Х. Алтынтоп
25'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
ГОЛ! 2:1!
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Б. Кёлер
Желтая карточка
Б. Кёлер
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Ч. Ду Ри
Замена
Кайо
️️️️
С. Тебер
Желтая карточка
О. Топрак
ГОЛ! 1:1!
Б. Кёлер
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
С. Макиади
20'
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Николов
23
Русс
14
Крис
5
Франц
17
Шпихер
2
Юнг
18
Кёлер
14
Майер
2
Окс
7
Алтынтоп
7
Тебер
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
5
Бучер
21
Топрак
11
Баcтианс
23
Шустер
23
Флум
19
Уильямс
16
Макиади
0
Идриссу
61
Сиссе
7
Тебер
30
Кайо
30
Кайо
7
Тебер
18
Кёлер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
18
Кёлер
16
Макиади
6
Абдессадки
6
Абдессадки
16
Макиади
22
Ча Ду Ри
13
Бекманн
13
Бекманн
22
Ча Ду Ри
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
26
Жювель Цоуму
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Дойче банк Парк
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