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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 19 января 2019
Айнтрахт
19.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
36'
С. Аллер
40'
А. Ребич
45'
Л. Йович
69'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
Желтая карточка
С. Роде
70'
69'
ГОЛ! 3:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Ж. Гондорф
ГОЛ! 3:0!
Л. Йович
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Ребич
Пас отдал
Э. Н'Дика
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
А. Ребич
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
Желтая карточка
Ж. Фернандес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
26
Н'Дика
19
Абрахам
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
9
Ребич
22
Аллер
9
Йович
4-3-1-2
1
Шволов
17
Кюблер
3
Хайнц
5
Гульде
4
Кох
19
Хаберер
8
Франтц
8
Гондорф
32
Грифо
7
Вальдшмидт
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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