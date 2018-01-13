Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 13 января 2018
Айнтрахт
13.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
28'
С. Аллер
51'
Р. Кох
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кох
Пас отдал
К. Гюнтер
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
Т. Чендлер
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-3-2-2
1
Градецки
20
Хасебе
23
Русс
13
Сальседо
27
Вольф
8
Маскарель
22
Чендлер
8
Гачинович
27
Боатенг
10
Хргота
22
Аллер
3-2-2-1-1
1
Шволов
2
Сеюнджу
4
Кох
5
Гульде
17
Кюблер
30
Гюнтер
6
Абраши
19
Хаберер
67
Капустка
18
Петерсен
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
17
Данни Блум
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
17
Данни Блум
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+