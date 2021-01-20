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Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 20 января 2021
Фрайбург
20.01.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
32'
Р. Салаи
63'
Н. Петерсен
6'
А. Юнес
76'
К. Шлоттербек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Л. Йович
Желтая карточка
М. Гульде
90'
+1
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Э. Демирович
86'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Л. Кюблер
86'
85'
Замена
А. Хрустич
️️️️
А. Юнес
80'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Туре
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Шлоттербек
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Я. Хаберер
75'
67'
Замена
Л. Йович
️️️️
М. Хасебе
65'
Желтая карточка
Тута
Желтая карточка
Э. Демирович
65'
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
63'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
59'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
58'
Желтая карточка
Л. Хелер
53'
46'
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Баркок
40'
Желтая карточка
А. Баркок
ГОЛ! 1:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Э. Демирович
32'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Юнес
Пас отдал
Д. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-1-2-2
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
17
Кюблер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Салаи
9
Демирович
9
Хелер
3-2-1-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
3
Тута
26
Н'Дика
6
Туре
20
Хасебе
97
Соу
8
Юнес
25
Баркок
18
Костич
19
Силва
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
9
Демирович
3
Хайнц
3
Хайнц
9
Демирович
17
Кюблер
20
Темпельман
20
Темпельман
17
Кюблер
19
Хаберер
14
Кайтель
14
Кайтель
19
Хаберер
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
25
Баркок
18
Камада
18
Камада
25
Баркок
6
Туре
22
Чендлер
22
Чендлер
6
Туре
8
Юнес
70
Хрустич
70
Хрустич
8
Юнес
20
Хасебе
9
Йович
9
Йович
20
Хасебе
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Гус Тил
АП
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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