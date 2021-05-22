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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 22 мая 2021
Айнтрахт
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
62'
А. Силва (П)
87'
А. Туре
90+3'
Р. Ахе
77'
У. Ен Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
ГОЛ! 3:1!
Р. Ахе
Пас отдал
Ф. Костич
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Туре
Пас отдал
Ф. Костич
87'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Камада
81'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Чендлер
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
У. Ен Чон
Пас отдал
Н. Хефлер
Замена
Тута
️️️️
А. Хрустич
75'
69'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Б. Сантамария
69'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Силва
62'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Цубер
46'
Желтая карточка
А. Хрустич
36'
34'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Л. Кюблер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-3-1
23
Берднер
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
22
Чендлер
7
Цубер
31
Илсанкер
18
Костич
18
Камада
70
Хрустич
19
Силва
3-4-1-1-1
1
Флеккен
7
Шмид
3
Линхарт
5
Гульде
17
Кюблер
7
Сантамария
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
32
Грифо
18
Петерсен
70
Хрустич
3
Тута
3
Тута
70
Хрустич
18
Камада
6
Туре
6
Туре
18
Камада
7
Цубер
25
Баркок
25
Баркок
7
Цубер
22
Чендлер
9
Ахе
9
Ахе
22
Чендлер
7
Сантамария
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Сантамария
19
Хаберер
11
Чон
11
Чон
19
Хаберер
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
17
Кюблер
9
Хелер
9
Хелер
17
Кюблер
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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