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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 16 марта 2014
Айнтрахт
16.03.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Фрайбург
59'
Хоселу
34'
Ю. Шустер
54'
К. Геде
70'
Ф. Клаус
90+3'
К. Геде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
К. Геде
87'
Замена
С. Керк
️️️️
А. Мехмеди
Желтая карточка
Хоселу
83'
79'
Желтая карточка
П. Крмас
75'
Замена
И. Хен
️️️️
Ю. Шустер
Замена
М. Штендера
️️️️
А. Мадлунг
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Клаус
Пас отдал
А. Мехмеди
67'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
60'
Желтая карточка
А. Мехмеди
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Т. Инуи
59'
ГОЛ! 1:2!
Хоселу
59'
Желтая карточка
П. Швеглер
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Геде
Пас отдал
А. Мехмеди
Замена
В. Кадлец
️️️️
А. Майер
52'
35'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Шмид
34'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Шустер
Пас отдал
П. Крмас
30'
Желтая карточка
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
15
Джакпа
23
Русс
39
Мадлунг
2
Юнг
27
Швеглер
14
Майер
29
Айхнер
23
Флум
14
Инуи
13
Хоселу
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
11
Крмас
25
Сорг
7
Шмид
30
Гюнтер
16
Дарида
6
Фернандес
31
Геде
23
Шустер
14
Мехмеди
39
Мадлунг
18
Штендера
18
Штендера
39
Мадлунг
14
Инуи
10
Розенталь
10
Розенталь
14
Инуи
14
Майер
77
Кадлец
77
Кадлец
14
Майер
23
Шустер
21
Хен
21
Хен
23
Шустер
7
Шмид
30
Клаус
30
Клаус
7
Шмид
14
Мехмеди
37
Керк
37
Керк
14
Мехмеди
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Феликс Видвальд
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
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