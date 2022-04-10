Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 10 апреля 2022
Айнтрахт
10.04.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
54'
Ф. Костич
27'
В. Грифо
69'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
83'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
82'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
76'
Замена
А. Хрустич
️️️️
А. Кнауфф
76'
69'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
63'
61'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
61'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Салаи
61'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Хелер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Й. Хеуге
54'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
Э. Демирович
Замена
К. Якич
️️️️
Д. Соу
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
70
Айдин Хрустич
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
17
Роде
97
Соу
10
Хеуге
35
Линдстрем
7
Кнауфф
19
Борре
18
Костич
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
97
Соу
18
Якич
18
Якич
97
Соу
7
Кнауфф
70
Хрустич
70
Хрустич
7
Кнауфф
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
9
Хелер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
9
Хелер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
7
Салаи
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Салаи
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Фрайбург
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+