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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 20 августа 2017
Фрайбург
20.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
80'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
3-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Кемпф
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
3-2-1-2-2
1
Градецки
20
Хасебе
23
Русс
19
Абрахам
22
Чендлер
15
Виллемс
6
Фернандес
18
Камада
8
Гачинович
10
Хргота
22
Аллер
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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