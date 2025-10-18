Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Милан» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.70

18 октября 2025 12:49
Милан - Фиорентина
19 окт. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Милана»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 7 тура Серии А между «Миланом» и «Фиорентиной». Хозяева демонстрируют стабильную игру в атаке и обороне, занимая третье место в чемпионате, тогда как гости борются за очки, имея серию неудач и находясь на 17 позиции. Матч обещает быть контролируемым со стороны «Милана», но «Фиорентина» может попытаться создавать острые моменты в контратаках.

«Милан»

«Милан» не проигрывает в 6 последних матчах, забивая в среднем 1.8 гола за игру и пропуская лишь 0.2. Главный бомбардир Кристиан Пулишич оформил 6 голов в 8 матчах, что делает его ключевым элементом атакующей линии. Команда демонстрирует высокую эффективность при реализации моментов и хорошую дисциплину в обороне, особенно на домашнем поле, что повышает шансы на победу.

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в кризисе результатов, не выигрывая 6 последних матчей в Серии А. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4, что указывает на нестабильность обороны. Лучший бомбардир Лука Раньери забил 2 гола в 7 матчах. Команда способна использовать контратаки, но при встрече с сильными соперниками испытывает трудности в реализации моментов и обороне.

Факты о командах

«Милан»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру
  • Сильная игра дома

«Фиорентина»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 1 гол за игру
  • Пропускает в среднем 1.4 гола
  • Часто испытывает сложности в защите при выездных матчах

Личные встречи
50% (18)
22% (8)
28% (10)
50
Забитых мячей
39
1.39
В среднем за матч
1.08
5:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 2
05.04.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
2 : 1
06.10.2024
Милан
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
1 : 2
30.03.2024
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
25.11.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
04.03.2023
Милан
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 1
13.11.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1 : 0
01.05.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 3
20.11.2021
Милан
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 3
21.03.2021
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 0
29.11.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 1
22.02.2020
Милан
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
1 : 3
29.09.2019
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 1
11.05.2019
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
22.12.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
5 : 1
20.05.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1 : 1
30.12.2017
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
19.02.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2016
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 0
17.01.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 0
23.08.2015
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
16.03.2015
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 1
26.10.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
2 : 2
07.04.2013
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 3
11.11.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 2
07.04.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0 : 0
19.11.2011
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 2
10.04.2011
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 0
20.11.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
01.05.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
24.02.2010
Милан
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 2
31.05.2009
Милан
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 0
17.01.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0 : 1
03.02.2008
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1 : 1
03.09.2007
Фиорентина
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Фиорентина»

С учeтом текущей формы команд и статистики, «Милан» имеет явное преимущество и ожидаемо будет контролировать ход матча. «Фиорентина» может создавать моменты в контратаках, но вряд ли устоит перед стабильной атакой хозяев. Ожидается победа «Милана» с возможностью забить более одного гола.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Милана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Фиорентина Милан
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 