19 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 7 тура Серии А между «Миланом» и «Фиорентиной». Хозяева демонстрируют стабильную игру в атаке и обороне, занимая третье место в чемпионате, тогда как гости борются за очки, имея серию неудач и находясь на 17 позиции. Матч обещает быть контролируемым со стороны «Милана», но «Фиорентина» может попытаться создавать острые моменты в контратаках.

«Милан»

«Милан» не проигрывает в 6 последних матчах, забивая в среднем 1.8 гола за игру и пропуская лишь 0.2. Главный бомбардир Кристиан Пулишич оформил 6 голов в 8 матчах, что делает его ключевым элементом атакующей линии. Команда демонстрирует высокую эффективность при реализации моментов и хорошую дисциплину в обороне, особенно на домашнем поле, что повышает шансы на победу.

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в кризисе результатов, не выигрывая 6 последних матчей в Серии А. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.4, что указывает на нестабильность обороны. Лучший бомбардир Лука Раньери забил 2 гола в 7 матчах. Команда способна использовать контратаки, но при встрече с сильными соперниками испытывает трудности в реализации моментов и обороне.

Факты о командах

«Милан»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру

Забивает в среднем 1.8 гола за игру

Сильная игра дома

«Фиорентина»

Не может выиграть в 6 последних матчах

Забивает в среднем 1 гол за игру

Пропускает в среднем 1.4 гола

Часто испытывает сложности в защите при выездных матчах

Прогноз на матч «Милан» – «Фиорентина»

С учeтом текущей формы команд и статистики, «Милан» имеет явное преимущество и ожидаемо будет контролировать ход матча. «Фиорентина» может создавать моменты в контратаках, но вряд ли устоит перед стабильной атакой хозяев. Ожидается победа «Милана» с возможностью забить более одного гола.

Рекомендованные ставки: