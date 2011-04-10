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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 10 апреля 2011
Фиорентина
10.04.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Милан
80'
Х. Варгас
9'
К. Зеедорф
39'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
Вторая желтая
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:2!
Х. Варгас
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
М. Сантана
Желтая карточка
А. Джилардино
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Донадель
Замена
П. Кролдруп
️️️️
Ч. Натали
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 0:2!
Пато
Пас отдал
К. Боатенг
Желтая карточка
М. Донадель
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Зеедорф
Пас отдал
Пато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Марио Сантана
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-3-2-1
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
16
Комотто
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
11
Сантана
22
Льяич
19
Джилардино
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
33
Йепес
19
Дзамбротта
6
ван Боммел
10
Зеедорф
20
Фламини
27
Боатенг
12
Пато
11
Ибрагимович
14
Натали
3
Кролдруп
3
Кролдруп
14
Натали
33
Донадель
85
Бехрами
85
Бехрами
33
Донадель
22
Льяич
15
Бабакар
15
Бабакар
22
Льяич
27
Боатенг
8
Гаттузо
8
Гаттузо
27
Боатенг
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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