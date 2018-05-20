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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 20 мая 2018
Милан
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 1
Завершен
Фиорентина
23'
Х. Чалханоглу
42'
П. Кутроне
49'
Н. Калинич
59'
П. Кутроне
76'
Д. Бонавентура
20'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
ГОЛ! 5:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Х. Чалханоглу
76'
ГОЛ! 4:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Х. Чалханоглу
59'
ГОЛ! 3:1!
Н. Калинич
49'
ГОЛ! 2:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Х. Чалханоглу
42'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
34'
Желтая карточка
Ф. Кессье
26'
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
23'
22'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
2
Калабрия
5
Локателли
20
Чалханоглу
19
Кессье
7
Бонавентура
10
Кутроне
9
Калинич
4-3-2-1
57
Спортиелло
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
3
Бираги
6
Дабо
24
Бенасси
41
Кристофоро
17
Сапонара
14
Кьеза
18
Симеоне
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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