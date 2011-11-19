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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 19 ноября 2011
Фиорентина
19.11.2011, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
Желтая карточка
А. Аквилани
Желтая карточка
А. Ночерино
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Пато
️️️️
Робиньо
Замена
Х. Харджа
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
В. Бехрами
Замена
С. Силва
️️️️
А. Черчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
19
Сантьяго Силва
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
5
Гамберини
22
Настасич
29
Де Сильвестри
10
Лаццари
11
Мунари
85
Бехрами
18
Монтоливо
7
Черчи
19
Джилардино
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
7
Антонини
20
Аквилани
23
Ночерино
90
Амброзини
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
70
Робиньо
11
Мунари
13
Харджа
13
Харджа
11
Мунари
7
Черчи
19
Силва
19
Силва
7
Черчи
10
Зеедорф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
10
Зеедорф
70
Робиньо
12
Пато
12
Пато
70
Робиньо
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:40 (прямая)
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