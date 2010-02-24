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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 24 февраля 2010
Фиорентина
24.02.2010, среда, 20:30
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Милан
14'
А. Джилардино
81'
К. Хунтелаар
90+2'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
+2
ГОЛ! 1:2!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
Желтая карточка
М. Янкуловски
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Роналдиньо
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Д. Бонера
Замена
Кейррисон
️️️️
А. Джилардино
Замена
К. Дзанетти
️️️️
С. Йоветич
Замена
М. Гобби
️️️️
Ч. Натали
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Амброзини
Травма
М. Амброзини
Желтая карточка
М. Маркьонни
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Йоветич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
49
Роналдиньо
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
27
Фелипе
14
Натали
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
11
Варгас
18
Монтоливо
33
Донадель
32
Маркьонни
19
Джилардино
9
Йоветич
4-1-2-3
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
23
Бонера
21
Пирло
8
Гаттузо
90
Амброзини
12
Пато
22
Боррьелло
49
Роналдиньо
14
Натали
18
Гобби
18
Гобби
14
Натали
9
Йоветич
14
Дзанетти
14
Дзанетти
9
Йоветич
19
Джилардино
9
Кейррисон
9
Кейррисон
19
Джилардино
23
Бонера
18
Янкуловски
18
Янкуловски
23
Бонера
90
Амброзини
20
Фламини
20
Фламини
90
Амброзини
8
Гаттузо
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
8
Гаттузо
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Дида
ВР
30
Массимо Оддо
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
Остались в запасе
1
Дида
ВР
30
Массимо Оддо
ПЗ
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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