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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 07 апреля 2012
Милан
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
31'
З. Ибрагимович (П)
47'
С. Йоветич
89'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
+3
Желтая карточка
А. Боруц
ГОЛ! 1:2!
Амаури
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
А. Кассано
️️️️
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
Амаури
️️️️
А. Льяич
Замена
Фелипе
️️️️
М. Кампорезе
Замена
А. Кассано
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Бонера
11'
Желтая карточка
М. Амброзини
Желтая карточка
М. Паскуаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Салли Мунтари
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
6
Маттиа Кассани
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЛП
13
Хуссин Харджа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Мануэль Паскуаль
АП
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
19
Дзамбротта
5
Мексес
20
Абате
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
23
Ночерино
4
Мунтари
11
Лопес
11
Ибрагимович
4-3-2-1
1
Боруц
14
Натали
22
Настасич
31
Кампорезе
6
Кассани
29
Де Сильвестри
13
Харджа
85
Бехрами
22
Льяич
21
Паскуаль
9
Йоветич
90
Амброзини
20
Аквилани
20
Аквилани
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
99
Кассано
99
Кассано
18
Эмануэльсон
31
Кампорезе
27
Фелипе
27
Фелипе
31
Кампорезе
22
Льяич
11
Амаури
11
Амаури
22
Льяич
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
33
Нето
ВР
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Милан - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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