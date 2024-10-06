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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 06 октября 2024
Фиорентина
06.10.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Милан
35'
Я. Адли
73'
А. Гюдмюндссон
60'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Милан
90'
+6
Красная карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Э. Бове
90'
+5
Замена
М. Кайоде
️️️️
А. Колпани
90'
+3
82'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
Замена
К. Куаме
️️️️
Я. Адли
77'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Гюдмюндссон
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Кен
73'
73'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
72'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Д. Катальди
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Т. Эрнандес
56'
Пенальти не реализован!
Т. Абрахам
45'
+1
Пенальти не реализован!
Т. Эрнандес
43'
Желтая карточка
А. Мората
ГОЛ! 1:0!
Я. Адли
Пас отдал
Р. Госенс
35'
24'
Желтая карточка
Ф. Томори
Пенальти не реализован!
М. Кен
22'
Желтая карточка
Додо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Милан
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
8
Госенс
6
Раньери
15
Комуццо
17
Додо
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
29
Адли
80
Гюдмюндссон
9
Кен
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
14
Рейндерс
24
Фофана
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
18
Абрахам
80
Гюдмюндссон
3
Бираги
3
Бираги
80
Гюдмюндссон
28
Колпани
33
Кайоде
33
Кайоде
28
Колпани
32
Катальди
7
Ричардсон
7
Ричардсон
32
Катальди
29
Адли
8
Куаме
8
Куаме
29
Адли
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Остались в запасе
1
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Милан
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
21
Офсайды
4
0
Количество передач
297
439
Сейвы
7
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.81
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Артемио Франки
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