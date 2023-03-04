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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 04 марта 2023
Фиорентина
04.03.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Милан
49'
Н. Гонсалес (П)
87'
Л. Йович
90+5'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Милан
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Т. Эрнандес
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Гонсалес
90'
+1
Замена
А. Барак
️️️️
С. Амрабат
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
Пас отдал
Додо
87'
83'
Замена
Я. Адли
️️️️
Ш. Де Кетеларе
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
81'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
81'
80'
Желтая карточка
П. Калюлю
74'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
Замена
Л. Раньери
️️️️
К. Бираги
74'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
70'
66'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
И. Беннасер
66'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Ребич
66'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Н. Иконе
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Гонсалес
49'
35'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
А. Кабрал
29'
12'
Желтая карточка
М. Тиав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
4
Амрабат
7
Бонавентура
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
4-1-1-3-1
16
Меньян
12
Тиав
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
10
Мессьяс
17
Де Кетеларе
9
Ребич
9
Жиру
3
Бираги
20
Раньери
20
Раньери
3
Бираги
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
4
Амрабат
72
Барак
72
Барак
4
Амрабат
31
Гонсалес
23
Соттиль
23
Соттиль
31
Гонсалес
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
10
Беннасер
8
Бакайоко
8
Бакайоко
10
Беннасер
17
Де Кетеларе
29
Адли
29
Адли
17
Де Кетеларе
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
9
Ребич
27
Ориги
27
Ориги
9
Ребич
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
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