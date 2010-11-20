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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 20 ноября 2010
Милан
20.11.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
44'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
+3
Красная карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
З. Ибрагимович
+2
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
К. Боатенг
️️️️
Робиньо
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Маркьонни
Замена
М. Сантана
️️️️
А. Черчи
Замена
М. Кампорезе
️️️️
Ч. Натали
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Силва
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
8
Дженнаро Гаттузо
ОП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЛП
19
Альберто Джилардино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
33
Марко Донадель
ПП
32
Марко Маркьонни
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
3
Родни Страссер
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-3-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Неста
3
Силва
23
Бонера
8
Гаттузо
90
Амброзини
10
Зеедорф
20
Фламини
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-3-1-2
1
Боруц
16
Комотто
3
Кролдруп
14
Натали
21
Паскуаль
33
Донадель
19
Джилардино
10
Д'Агостино
22
Льяич
7
Черчи
32
Маркьонни
70
Робиньо
27
Боатенг
27
Боатенг
70
Робиньо
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
14
Натали
31
Кампорезе
31
Кампорезе
14
Натали
7
Черчи
11
Сантана
11
Сантана
7
Черчи
32
Маркьонни
11
Варгас
11
Варгас
32
Маркьонни
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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