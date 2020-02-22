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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 22 февраля 2020
Фиорентина
22.02.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Милан
85'
Э. Пульгар (П)
56'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
85'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Пульгар
85'
Желтая карточка
М. Касерес
76'
Красная карточка
Дальберт
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
25'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
12'
Желтая карточка
И. Беннасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
3-3-2-1-1
1
Дронговски
31
Миленкович
2
Пеццелла
4
Касерес
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
8
Кастровилли
32
Дункан
14
Кьеза
28
Влахович
4-3-2-1
1
Доннарумма
46
Габбиа
13
Конти
26
Романьоли
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
9
Ребич
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
11
Лукас Пакета
АП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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