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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 07 апреля 2013
Фиорентина
07.04.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Милан
64'
А. Льяич (П)
72'
Д. Писарро (П)
13'
Р. Монтоливо
61'
М. Фламини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
83'
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Льяич
80'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
79'
75'
Замена
М. Ньянг
️️️️
М. Фламини
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Писарро
72'
68'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
А. Аквилани
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Льяич
64'
63'
Желтая карточка
А. Ночерино
61'
ГОЛ! 0:2!
М. Фламини
Пас отдал
Р. Монтоливо
46'
Замена
А. Ночерино
️️️️
С. Мунтари
Замена
Ромуло
️️️️
С. Йоветич
44'
43'
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Х. Куадрадо
43'
Красная карточка
Н. Томович
38'
34'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
М. Комппер
️️️️
С. Савич
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
15
Савич
4
Томович
14
Ронкалья
6
Валеро
20
Аквилани
7
Писарро
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
22
Де Шильо
20
Фламини
18
Монтоливо
4
Мунтари
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
45
Балотелли
15
Савич
5
Комппер
5
Комппер
15
Савич
9
Йоветич
49
Ромуло
49
Ромуло
9
Йоветич
22
Льяич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
22
Льяич
4
Мунтари
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Мунтари
27
Боатенг
11
Паццини
11
Паццини
27
Боатенг
20
Фламини
99
Ньянг
99
Ньянг
20
Фламини
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Милан
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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