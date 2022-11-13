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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 13 ноября 2022
Милан
13.11.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
2'
Р. Леау
90+2'
Н. Миленкович (АГ)
28'
А. Барак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Фиорентина
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Миленкович
90'
+2
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Тонали
85'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Р. Крунич
76'
75'
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Сапонара
75'
Замена
А. Терзич
️️️️
А. Барак
74'
Желтая карточка
Л. Йович
66'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
66'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
63'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Замена
С. Дест
️️️️
М. Тиав
56'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Б. Диас
56'
50'
Желтая карточка
Р. Сапонара
49'
Желтая карточка
А. Барак
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Барак
Пас отдал
Н. Иконе
Желтая карточка
Б. Диас
21'
18'
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
О. Жиру
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
9
Жиру
4-1-2-2-1
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
4
Амрабат
72
Барак
93
Иконе
17
Сапонара
19
Кабрал
16
Тонали
9
Ребич
9
Ребич
16
Тонали
12
Тиав
8
Дест
8
Дест
12
Тиав
33
Крунич
40
Вранкс
40
Вранкс
33
Крунич
21
Диас
27
Ориги
27
Ориги
21
Диас
72
Барак
3
Терзич
3
Терзич
72
Барак
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
17
Сапонара
8
Куаме
8
Куаме
17
Сапонара
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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