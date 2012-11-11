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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 11 ноября 2012
Милан
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
60'
Д. Паццини
10'
А. Аквилани
38'
Б. Валеро
88'
М. Эль-Хамдауи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Х. Куадрадо
76'
Замена
М. Кассани
️️️️
Л. Тони
Замена
Робиньо
️️️️
М. Амброзини
75'
Желтая карточка
Ф. Мексес
68'
65'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
63'
Желтая карточка
А. Аквилани
Желтая карточка
М. Амброзини
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
60'
56'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
А. Льяич
Замена
Б. Кркич
️️️️
У. Эмануэльсон
46'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Пато
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Б. Валеро
Пас отдал
М. Паскуаль
Пенальти не реализован!
Пато
35'
34'
Желтая карточка
Б. Валеро
33'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Д. Бонера
30'
24'
Желтая карточка
Д. Писарро
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Аквилани
Пас отдал
Л. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-2-3-1
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
23
Бонера
22
Де Шильо
90
Амброзини
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
12
Пато
3-5-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
7
Куадрадо
6
Валеро
7
Писарро
20
Аквилани
21
Паскуаль
22
Льяич
18
Тони
90
Амброзини
70
Робиньо
70
Робиньо
90
Амброзини
12
Пато
11
Паццини
11
Паццини
12
Пато
18
Эмануэльсон
9
Кркич
9
Кркич
18
Эмануэльсон
18
Тони
6
Кассани
6
Кассани
18
Тони
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
22
Льяич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
22
Льяич
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
49
Ромуло
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Милан - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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