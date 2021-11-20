Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 20 ноября 2021
Фиорентина
20.11.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 3
Завершен
Милан
15'
А. Дункан
45+1'
Р. Сапонара
60'
Д. Влахович
86'
Д. Влахович
62'
З. Ибрагимович
67'
З. Ибрагимович
90+6'
Л. Венути (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
Л. Венути
Желтая карточка
Г. Кастровилли
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Д. Влахович
Пас отдал
Н. Гонсалес
86'
80'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Р. Леау
74'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Х. Кальехон
69'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
69'
67'
ГОЛ! 3:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Эрнандес
62'
ГОЛ! 3:1!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Дункан
60'
57'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
57'
Замена
А. Флоренци
️️️️
П. Калюлю
57'
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Диас
ГОЛ! 2:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
Д. Влахович
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Дункан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Браим Диас
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
20
Одриосола
44
Игор
5
Венути
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
17
Сапонара
28
Влахович
7
Кальехон
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
46
Габбиа
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
27
Леау
21
Диас
11
Ибрагимович
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
7
Кальехон
31
Гонсалес
31
Гонсалес
7
Кальехон
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
15
Калюлю
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
27
Леау
33
Крунич
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
9
Жиру
9
Жиру
21
Диас
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Фиорентина
Милан
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+