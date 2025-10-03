Введите ваш ник на сайте
«Аугсбург» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.92

03 октября 2025 9:39
Аугсбург - Вольфсбург
04 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 октября на «ВВК-Арене» состоится матч 6 тура чемпионата Германии, в котором «Аугсбург» примет «Вольфсбург». Обе команды переживают непростые времена, находясь в нижней части таблицы, и каждая будет стремиться прервать серию неудач. Игра обещает быть напряженной, ведь соперники имеют уязвимые обороны, но способны забивать.

«Аугсбург»

Хозяева занимают 16-е место, имея всего 3 очка после пяти туров. Главная проблема – слабая игра в обороне: 13 пропущенных мячей за последние пять игр и серия поражений в четырех турах подряд. При этом у «Аугсбурга» есть важный козырь – команда забивает во всех последних матчах чемпионата. Лидером атаки стал Самюэль Эссенде, забивший дважды в трех играх. При поддержке домашних трибун «Аугсбург» постарается навязать борьбу, но без укрепления защиты шансов на победу немного.

«Вольфсбург»

Гости идут на 12-й позиции с пятью очками. Подопечные показывают неуверенные результаты: четыре матча без побед подряд и всего пять забитых голов в пяти турах. При этом стабильной игры в обороне также нет – «волки» пропускают в каждом матче. В атаке выделяется Маттиас Сванберг, оформивший три гола, однако в целом команда пока не демонстрирует остроты в решающие моменты. На выезде «Вольфсбург» играет слабо и будет уязвим против энергичной игры хозяев.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Проиграл 5 матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • Пропускает в 6 матчах подряд.

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд.
  • В среднем: 1.00 забитый, 1.60 пропущенных (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Личные встречи
38% (11)
34% (10)
28% (8)
35
Забитых мячей
34
1.21
В среднем за матч
1.17
3:0
Крупнейшая победа
8:1
Самый результативный матч:  8:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
3 : 1
04.10.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
1 : 0
15.03.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
1 : 1
02.11.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 3
16.03.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
3 : 2
28.10.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
2 : 2
01.04.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 1
08.10.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
3 : 0
03.04.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
1 : 0
06.11.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
0 : 2
06.02.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.10.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
1 : 2
16.05.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0 : 0
27.10.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
8 : 1
18.05.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2 : 3
23.12.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
0 : 0
13.04.2018
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
2 : 1
25.11.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 2
28.01.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 2
27.08.2016
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.04.2016
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
0 : 0
29.11.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
1 : 0
07.03.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
05.10.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.03.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 2
20.10.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
1 : 1
02.02.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 0
14.09.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
1 : 2
14.04.2012
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2 : 0
26.11.2011
Вольфсбург
Показать все

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Вольфсбург»

Обе команды находятся в кризисной форме, и предстоящая встреча имеет ключевое значение для борьбы за очки в нижней части таблицы. «Аугсбург» больше полагается на атаку и домашний фактор, но его оборона слишком нестабильна. «Вольфсбург» также уязвим сзади, хотя имеет чуть более сбалансированный состав. При таком раскладе велика вероятность открытой игры с голами с обеих сторон. «Волки» выглядят предпочтительнее в плане организации игры, но легкой прогулки для них не будет.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

1.92
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Вольфсбург Аугсбург
Рекомендуем
