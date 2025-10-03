4 октября на «ВВК-Арене» состоится матч 6 тура чемпионата Германии, в котором «Аугсбург» примет «Вольфсбург». Обе команды переживают непростые времена, находясь в нижней части таблицы, и каждая будет стремиться прервать серию неудач. Игра обещает быть напряженной, ведь соперники имеют уязвимые обороны, но способны забивать.

«Аугсбург»

Хозяева занимают 16-е место, имея всего 3 очка после пяти туров. Главная проблема – слабая игра в обороне: 13 пропущенных мячей за последние пять игр и серия поражений в четырех турах подряд. При этом у «Аугсбурга» есть важный козырь – команда забивает во всех последних матчах чемпионата. Лидером атаки стал Самюэль Эссенде, забивший дважды в трех играх. При поддержке домашних трибун «Аугсбург» постарается навязать борьбу, но без укрепления защиты шансов на победу немного.

«Вольфсбург»

Гости идут на 12-й позиции с пятью очками. Подопечные показывают неуверенные результаты: четыре матча без побед подряд и всего пять забитых голов в пяти турах. При этом стабильной игры в обороне также нет – «волки» пропускают в каждом матче. В атаке выделяется Маттиас Сванберг, оформивший три гола, однако в целом команда пока не демонстрирует остроты в решающие моменты. На выезде «Вольфсбург» играет слабо и будет уязвим против энергичной игры хозяев.

Факты о командах

«Аугсбург»

Проиграл 5 матчей подряд.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в 7 матчах подряд.

Пропускает в 6 матчах подряд.

«Вольфсбург»

Не выигрывает 5 матчей подряд.

В среднем: 1.00 забитый, 1.60 пропущенных (последние 5 игр).

Пропускает в 6 последних матчах.

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Вольфсбург»

Обе команды находятся в кризисной форме, и предстоящая встреча имеет ключевое значение для борьбы за очки в нижней части таблицы. «Аугсбург» больше полагается на атаку и домашний фактор, но его оборона слишком нестабильна. «Вольфсбург» также уязвим сзади, хотя имеет чуть более сбалансированный состав. При таком раскладе велика вероятность открытой игры с голами с обеих сторон. «Волки» выглядят предпочтительнее в плане организации игры, но легкой прогулки для них не будет.

Рекомендованные ставки